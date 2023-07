Sommerso uno dei giardini adiacenti

L’esondazione del fiume Yamuna, gonfiato dalle piogge monsoniche record sull’India, ha raggiunto anche le mura esterne dell’iconico Taj Mahal e ha sommerso uno dei suoi giardini adiacenti. Le inondazioni hanno ucciso almeno 100 persone in tutta l’India settentrionale, spazzando via case e ponti e provocando frane mortali. I turisti hanno comunque continuato a visitare lo straordinario mausoleo in marmo bianco del XVII secolo che si trova nella città di Agra.

