Scelta del presidente in opposizione al suo predecessore Bolsonaro

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha firmato un decreto che inasprisce le restrizioni all’accesso dei civili alle armi nel Paese, con una mossa volta a invertire le politiche a favore delle armi da fuoco del suo predecessore di destra Jair Bolsonaro. Il decreto riduce da quattro a due il numero di armi che i civili possono detenere per la sicurezza personale, riduce le munizioni consentite per ogni arma da 200 a 50 e richiede documentazione comprovante la necessità di detenere le armi. Inoltre vieta ai civili di possedere pistole da 9 mm, limitandole a membri della polizia e dell’esercito. “Una cosa è che il cittadino normale abbia una pistola in casa per la sua protezione, come garanzia, perché alcune persone pensano che questa sia sicurezza. Lascia che lo abbiano. Ma non possiamo permettere che gli arsenali di armi siano nelle mani della gente”, ha detto Lula venerdì durante una cerimonia per la firma. Durante la presidenza di Bolsonaro dal 2019 al 2022, l’ex presidente aveva affermato che i “buoni cittadini” avrebbero dovuto avere il diritto di proteggere le loro famiglie e i loro beni, e aveva allentato le regole sul possesso di armi e munizioni. Sebbene il Brasile non abbia il diritto costituzionale di portare armi, Bolsonaro ha sostenuto che “una popolazione armata non sarà mai ridotta in schiavitù”. Le stime del numero di armi in mano ai civili sono più che triplicate a 2,9 milioni in un paese di 214 milioni di persone, secondo l’Instituto Sou da Paz, un’organizzazione no-profit che monitora la sicurezza pubblica.

