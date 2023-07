All'operazione partecipano 13 Stati e oltre 30mila soldati

Al via in Australia l’operazione Talisman Saber, le esercitazioni di difesa congiunte che vedono impiegate le forze di diversi Paesi. Le manovre si svolgono presso l”installazione militare di Shoalwater Bay, nel Queensland. Quest’anno l’esercitazione si è estesa a 13 nazioni e più di 30.000 militari. Fiji, Francia, Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Tonga, Gran Bretagna, Canada e Germania stanno prendendo parte all’esercitazione di quest’anno che si concluderà il 4 agosto. Le Filippine, Singapore e la Thailandia partecipano all’esercitazione in qualità di osservatori.

