A San Diego va in scena, dal 20 al 24 luglio, il Comic-Con International: appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti e fantascienza. L’evento è stato organizzato nel quartiere Gaslamp della città californiana dove migliaia di persone hanno potuto sfoggiare i propri costumi. Mancano, però, le grandi star di Hollywood che solitamente, in queste occasioni, presentano dei panel su grandi film ispirati ai fumetti. Attori e sceneggiatori, infatti, dal 13 luglio stanno portando avanti uno sciopero e chiedono maggiori garanzie contrattuali agli studios. L’ultimo accordo tra sindacati e grandi studi è stato firmato nel luglio 2020 e sarebbe dovuto scadere il 30 giugno: da lì sono state avviate le trattative.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata