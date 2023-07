Ted Sarandos racconta anche la sua esperienza personale: "Mio padre era nel sindacato, gli scioperi pesano sulle famiglie"

“Permettetemi di iniziare chiarendo una cosa. Questi scioperi, questo sciopero non è un risultato che volevamo”. Così Ted Sarandos,co-ceo di Netflix, a proposito dello sciopero di attori, sceneggiatori e altri membri dell’industria cinematografica di Hollywood.

“Volevo anche dire, se posso, a livello personale, che sono cresciuto in una famiglia di sindacalisti – spiega – e lo ricordo perché quel sindacato era molto presente nella nostra vita quando stavo crescendo. E ricordo anche che in più di un’occasione mio padre ha scioperato. E me lo ricordo perché è un’esperienza che pesa moltissimo sulla famiglia, sia dal punto di vista finanziario che emotivo”. E conclude: “Siamo molto impegnati a raggiungere un accordo il prima possibile”. CREDITS: NETFLIX INVESTOR RELATIONS

