Tragedia nel calcio messicano. Un allenatore è stato ucciso nel corso di una partita dei dilettanti a Ciudad Obregón, nello stato di Sonora. Un gruppo armato ha interrotto l’incontro, che era trasmesso in streaming sui social, tra Gamesa Union e Coca Cola Union nell’impianto sportivo situato nel quartiere di Cajeme. Secondo i testimoni si sono sentite almeno 10 esplosioni di arma da fuoco. Nell’attacco è morto un tecnico ed è stato ferito uno spettatore.

Il video su Twitter

Su Twitter è stato condiviso proprio il momento in cui la partita viene interrotta per via dei colpi di pistola esplosi. Il telecronista, incredulo, dopo qualche secondo di silenzio annuncia la fine del match: “Signori questa partita è finita, purtroppo qui a bordo campo è avvenuto un omicidio”.

Qué pasa en el fútbol de Ciudad Obregón? Un miembro de la delincuencia, “compra” jugadores y otro, hace lo mismo. Cuando el X pierde, se desquita con el entrenador contrario.. lo sorprendentes es que, los jugadores ni se asustan! @hdemauleon @lopezdoriga @CarlosLoret @CiroGomezL pic.twitter.com/kcu1v2OjDh — Becker García (@beckerg123) July 21, 2023

