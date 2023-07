L'ex segretario di Stato americano impegnato in un viaggio privato

L’ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger, 100 anni, in visita a Pechino, ha incontrato oggi il presidente cinese Xi Jinping. Lo riportano i media cinesi. “Il popolo cinese non dimenticherà un vecchio amico, non dimenticherà il suo contributo storico per far progredire le relazioni tra Cina e Stati Uniti e per aiutare a rafforzare l’amicizia tra i popoli dei due Paesi”, ha detto Xi a Kissinger, secondo quanto riporta il Global Times. Poiché l’ex segretario di Stato americano ha appena festeggiato il suo 100esimo compleanno e ha visitato la Cina più di 100 volte, questi “due centenari” hanno un significato speciale, ha detto ancora Xi.

Media, colloqui Kissinger ‘a cuore aperto’, pianificati da mesi

Quello dell’ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger a Pechino è un “viaggio privato” per comprendere meglio il pensiero della leadership cinese e condividerà le sue impressioni con il governo statunitense al suo ritorno in patria. È quanto riferisce una fonte ben informata al South China Morning Post, precisando che la visita era pianificata da almeno due mesi. Secondo il giornale, “viaggiando come privato cittadino – e come persona rispettata dalle élite politiche di entrambe le capitali – il centenario spera di avere più colloqui a cuore aperto con i leader cinesi, spesso difficili nelle visite ufficiali”. Kissinger si trova in Cina da alcuni giorni: martedì aveva incontrato il ministro della Difesa cinese, Li Shangfu, al quale è impedito di visitare gli Stati Uniti a causa dell’acquisto di armi che ha supervisionato con la Russia; mercoledì l’ex segretario di Stato Usa aveva incontrato il responsabile della politica estera del Partito comunista cinese Wang Yi, mentre oggi ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping.

