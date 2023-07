La leader del Pd: "Vogliamo piena verità e giustizia"

Dopo la liberazione di Patrick Zaki, scarcerato in Egitto dopo la grazia del presidente Abdel Fattah al-Sisi, la segretaria del Pd, Elly Schlein, è tornata sulla vicenda di Giulio Regeni, promettendo che non smetterà di chiedere la verità alle autorità del Cairo. “Noi continuiamo a insistere perché siamo felici per la liberazione di Patrick Zaki. Ci siamo battuti in questi anni per la sua liberazione e speriamo di riabbracciarlo presto”, ha dichiarato la leader dem a margine di una iniziativa a Roma con gli imprenditori locali.

“Continueremo a lottare per tutte le persone imprigionate ingiustamente in Egitto e per avere piena verità e giustizia su quello che è accaduto a Giulio Regeni, un ricercatore italiano imprigionato e torturato. Tanti di noi hanno questo braccialetto da troppi anni al polso, per cui continueremo a insistere per avere piena verità”, ha concluso Schlein.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata