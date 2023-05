Dichiarato lo stato d'emergenza nella città più grande del Paese

Il maltempo sta mettendo nuovamente in ginocchio la Nuova Zelanda. Le autorità di Auckland hanno dichiarato lo stato di emergenza a causa dell’alluvione che ha colpito la città più grande della Nuova Zelanda. Più a nord, nella città di Whangārei, uno studente liceale risulta disperso dopo che una scolaresca che stava esplorando delle grotte si è trovata in difficoltà per le inondazioni. Alcuni servizi ferroviari e di autobus sono stati cancellati e le autorità hanno invitato le persone a evitare viaggi non necessari.

