Allerta nelle aree del sud della capitale e a Kleinmachnow, Teltow e Stahnsdorf

Caccia a una leonessa nelle zone a sud di Berlino, in Germania. Le autorità hanno lanciato l’allarme per un animale selvatico potenzialmente pericoloso in libertà tra le cittadine di Kleinmachnow, Teltow e Stahnsdorf, dicendo agli abitanti di restare in casa e tenere i propri animali all’interno degli appartamenti. Successivamente, l’allarme è stato esteso anche ai quartieri nel sud della capitale, ed è stato specificato che si trattava di una leonessa.

