L'Unione europea si è attivata per fornire assistenza ai soccorsi ellenici

Diversi incendi stanno colpendo il territorio che circonda Atene, in Grecia. Aerei ed elicotteri sono entrati in azione per cercare di contenere le fiamme e l’Unione europea si è attivata per fornire ulteriore assistenza. Anche l’Italia e la Francia hanno inviato due aerei antincendio ciascuno per aiutare i soccorsi della Capitale greca. Giovedì è prevista una seconda ondata di calore: le temperature raggiungeranno i 44 gradi nelle zone centrali e meridionali del Paese entro la fine della settimana. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, inoltre, ha interrotto una visita a Bruxelles ed è tornato ad Atene per incontrare i vertici dei Vigili del fuoco e della Protezione civile.

