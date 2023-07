Moltissimi i danni per l'ondata di maltempo che ha sferzato il nord-est del Paese

Moltissimi i danni nel nord-est degli Usa per il passaggio di una incredibile ondata di maltempo. Particolarmente colpito il New Hampshire da dove arrivano immagini di strade letteralmente sfondate e ricoperte di fango nella città di Alton, a nord-est di Manchester. E nelle prossime ore sono previste altre pioggie. Intanto le autorità sono al lavoro per sistemare alcune delle strade danneggiate.

