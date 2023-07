Lunedì l'attacco che ha danneggiato la struttura

La TV di Stato russa ha condiviso un filmato che mostra la ripresa del traffico automobilistico e ferroviario sul ponte di Crimea, dopo l’attacco, attribuito a Kiev, che ha ucciso una coppia e ferito gravemente la figlia. Il filmato mostra le auto bloccate in coda da entrambi i lati del ponte, sia vicino alla città di Kerch sia vicino alla regione di Krasnodar. L’attacco ha danneggiato il ponte, che collega la Russia alla Crimea annessa a Mosca, una via di rifornimento fondamentale per il Cremlino nella sua campagna militare in Ucraina, costringendo la chiusura temporanea della struttura per la seconda volta in meno di un anno.

