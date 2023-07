La Russia non ha rinnovato l'accordo per consentire il passaggio verso Africa, Medio Oriente e Asia

Martedì è stata avvistata al largo di Istanbul, in Turchia, l’ultima nave autorizzata a transitare nel Mar Nero nell’ambito dell’accordo sul grano con l’Ucraina. La Russia ha interrotto l’intesa che consentiva il flusso di grano dall’Ucraina ai Paesi dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che l’iniziativa del Mar Nero per il grano sarà sospesa fino a quando non saranno soddisfatte le richieste di far arrivare cibo e fertilizzanti russi nel mondo.

