Grande come una piccola autovettura, potrebbe essere il serbatoio di un razzo

In Australia si è aperto il dibattito su un misterioso oggetto cilindrico rinvenuto su una spiaggia di Green Head, a circa 250 chilometri a nord della città di Perth, domenica scorsa. Delle dimensioni di una piccola autovettura potrebbere essere spazzatura dello Spazio, in particolare un serbatoio di un razzo. L’Agenzia spaziale australiana ha dichiarato di essere in contatto con altre agenzie spaziali per identificare l’oggetto, che sembra essere in parte costituito da un materiale intrecciato. La polizia ha comunque stabilito che l’oggetto è sicuro e “non c’è alcun rischio attuale per la comunità”

