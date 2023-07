Annunciata la nomina di Edward Caban al vertice del NYPD

Il sindaco Eric Adams ha annunciato la nomina di Edward Caban a capo del New York Police Department. E’ la prima volta che un ‘latino’ guida la polizia newyorchese, nei 177 anni di storia del dipartimento. Cresciuto nel Bronx, figlio di un poliziotto portoricano, Caban è entrato in polizia nel 1991. La sua nomina giunge a poco più di un mese dalle dimissioni di Keechant Sewell, la prima donna a capo dell’Nypd, che ha abbandonato il suo incarico dopo appena 18 mesi per dissapori con Adams. Caban, che è stato primo vice capo della polizia newyorchese, sovrintenderà al lavoro di 36mila agenti e 18mila funzionari civili del dipartimento

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata