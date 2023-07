Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in un’intervista alla tv Rossiya-1 che la Russia ha una “scorta sufficiente” di munizioni a grappolo, avvertendo che la il Paese “si riserva il diritto di intraprendere azioni reciproche” se l’Ucraina utilizzerà le armi controverse. Comemntando la consegna di munizioni a grappolo all’Ucraina da parte degli Stati Uniti, Putin ha affermato che la Russia non ha finora utilizzato bombe a grappolo: “non l’abbiamo fatto, non le abbiamo usate e non ne abbiamo avuto bisogno“, ha detto, anche se l’uso di bombe a grappolo da parte di Russia e Ucraina è già stato ampiamente documentato, anche dall’Associated Press e dalle organizzazioni umanitarie internazionali.

