Le parole della presidente del Parlamento Ue: "Lavoriamo affinché Kiev continui a rifornire il mondo"

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha espresso preoccupazione dopo che la Russia ha dichiarato di non voler prorogare l’accordo sul grano firmato con l’Ucraina. “Quello che abbiamo visto finora è che nonostante sia quotidianamente sotto attacco l’Ucraina ha continuato a rifornire il mondo. La decisione presa oggi vuol dire che non sarà più così”, ha detto Metsola parlando con i giornalisti al suo arrivo al vertice Ue-Celac a Bruxelles. “E la nostra preoccupazione è riguardo le ripercussioni e l’impatto di questa decisione che è così deplorevole”, ha aggiunto la numero uno del Parlamento Ue che ha poi aggiunto: “Continueremo a lavorare per una soluzione perché i Paesi che sono dipendenti dal grano ucraino continueranno a esserlo”.

