A fuoco anche 11 abitazioni: impegnati 150 vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato nella notte in un’area boschiva abitata dell’isola spagnola di La Palma, nel municipio di Puntagorda che si trova nella zona nordovest dell’isola, le fiamme hanno colpito un’area di 140 ettari, bruciando 11 abitazioni, e costringendo 500 persone all’evacuazione. Lo ha annunciato il presidente delle Canarie, Fernando Clavijo, e lo riportano i media spagnoli. “Se il tempo ci accompagna, sembra che in linea di massima per tutta la giornata di oggi, con i mezzi che si stanno mettendo in campo, potremmo cercare di controllarlo, ma il vento è molto variabile, si prevedono forti raffiche e dobbiamo stare molto attenti”, ha detto Clavijo, che si è insediato venerdì. L’esercito spagnolo ha schierato 150 vigili del fuoco per aiutare le squadre locali a combattere contro l’incendio. Altri vigili del fuoco locali stanno arrivando su barche dalla vicina isola di Tenerife.

