L'aumento delle temperature nella provincia di Mugla ha favorito i roghi

In Turchia si combatte contro gli incendi causati dell’aumento delle temperature nella provincia di Mugla. Le autorità hanno evacuato un villaggio della regione per mettere in sicurezza gli abitanti del posto. I filmati della direzione generale delle foreste del paese hanno pubblicato immagini per evidenziare l’entità dei roghi, con elicotteri e mezzi aerei di soccorso impegnati a fermare la propagazione delle fiamme con grandi cascate di acqua.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata