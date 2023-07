Lo ha riferito il ministero della Difesa di Minsk diffondendo immagini delle esercitazioni

I combattenti della compagnia militare privata Wagner stanno addestrando i soldati bielorussi in Bielorussia, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa del paese. Il canale televisivo del ministero, Voen TV, ha infatti pubblicato filmati di combattenti della Wagner con maschere nere intenti ad addestrare i soldati di Minsk per quanto riguarda la difesa del territorio. Nel filmato si vedono mercenari istruire i militari bielorussi su come sparare e fornire assistenza medica. Sembra che l’addestramento si stia svolgendo vicino alla città di Asipovichy, a circa 90 km a sud della capitale, Minsk, dove si trova un campo dedicato alle esercitazioni delle milizie guidata da Prigozhin. Il ministero della Difesa bielorusso non ha comunicato il numero di mercenari russi del gruppo Wagner arrivati ​​in Bielorussia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata