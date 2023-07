I ministri degli Esteri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico hanno incontrato il loro omologo giapponese, Yoshimasa Hayashi

I ministri degli Esteri dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) hanno incontrato il loro omologo giapponese, Yoshimasa Hayashi, in una conferenza stampa organizzata a margine della ministeriale dell’Associazione con sede a Giacarta, in Indonesia. Presente anche il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Attraverso una nota, l’Asean ha spiegato che il meeting ha avuto la finalità di analizzare i progressi della cooperazione con Tokyo in concomitanza col 50mo anniversario dell’amicizia e della cooperazione Asean-Giappone.

