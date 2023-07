Il presidente Usa, Joe Biden, dopo la partecipazione al summit della Nato a Vilnius, in Lituania, si trova a Helsinki, dove parteciperà al vertice Usa-Paesi nordici con i leader di Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca e Islanda. La tappa in Finlandia conclude un viaggio di Biden di cinque giorni in Europa che era iniziato domenica da Londra. Per oggi Biden ha in programma intorno a mezzogiorno ora italiana un incontro con il presidente finlandese, Sauli Niinisto, poi parteciperà al summit con i Paesi nordici. Prima della ripartenza per Washington ha in programma una conferenza stampa con Niinistö. La Finlandia è entrata nella Nato ad aprile.

