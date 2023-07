Il numero 1 di Kiev: "Ottenute garanzie di sicurezza concrete"

“Torniamo a casa con un buon risultato per il nostro Paese e, cosa molto importante, per i nostri guerrieri. Un buon rafforzamento con le armi”. È quanto afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video pubblicato sui social di ritorno dal vertice della Nato a Vilnius. “È molto importante: per la prima volta dall’indipendenza abbiamo costituito una base di sicurezza per l’Ucraina nel suo cammino verso la Nato. Si tratta di garanzie di sicurezza concrete, confermate dalle 7 principali democrazie del mondo. Mai prima d’ora abbiamo avuto una tale base di sicurezza e questo è il livello del G7. Su queste basi, costruiremo una nuova architettura giuridicamente vincolante di trattati bilaterali di sicurezza con i Paesi più potenti”, ha detto ancora Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata