Il presidente degli Stati Uniti al termine della sua visita in Finlandia: "Nessuna prospettiva che la Russia usi armi nucleari"

Il presidente russo Vladimir Putin “ha già perso la guerra. La domanda è cosa farà dopo”. È quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in conferenza stampa congiunta con il presidente finlandese Sauli Niinistö al termine della sua visita nella capitale Helsinki. Lo riporta l’emittente Yle. Secondo Biden, il leader russo “potrebbe porre fine alla guerra domani” ma non userà armi nucleari.

Non c’è “alcuna prospettiva reale che Putin usi armi nucleari” ha poi aggiunto l’inquilino della Casa Bianca al termine della sua visita a Helsinki, in una conferenza stampa congiunta con il presidente finlandese Sauli Niinistö. Lo riporta il Guardian. Il presidente degli Stati Uniti ha detto che non pensa che la guerra continuerà per anni perché la Russia non può mantenere le sue risorse per così tanto tempo e Putin probabilmente alla fine “deciderà che (la guerra, ndr) non è nell’interesse della Russia, economicamente, politicamente o in altro modo”.

“Nessun Paese può aderire alla Nato fintanto che c’è una guerra in corso o mentre il Paese viene attaccato. Altrimenti scoppierebbe la terza guerra mondiale” sottolinea il presidente americano. “Difenderemo ogni centimetro del territorio della Nato, inclusa la Finlandia” conclude Biden che son il presidente finlandese Sauli Niinistö ha discusso anche del sostegno all’Ucraina e della futura adesione della Svezia alla Nato

Biden: “Prigozhin dovrebbe stare attento a ciò che mangia”

“Se fossi in lui, starei attento a quello che mangio. Terrei d’occhio il mio menù”. È quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, facendo riferimento al leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Biden ha parlato al termine della sua visita a Helsinki, in una conferenza stampa congiunta con il presidente finlandese Sauli Niinistö, come riporta l’emittente Yle. “Nessuno di noi sa quale sarà il futuro di Prigozhin in Russia”, ha aggiunto Biden.

Russia, Biden: “Seriamente intenzionato a scambio prigionieri per detenuti Usa”

“Sono seriamente intenzionato a fare tutto il possibile per liberare gli americani che sono detenuti illegalmente in Russia, o in qualsiasi altro posto, se è per questo”. È quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden al termine della sua visita a Helsinki, in una conferenza stampa congiunta con il presidente finlandese Sauli Niinistö. “Sono seriamente interessato a uno scambio di prigionieri”, ha aggiunto Biden, “il processo è in corso”. Un possibile scambio potrebbe riguardare anche il reporter del Wall Street Journal Evan Gershkovich, detenuto a Mosca da fine marzo con l’accusa di spionaggio.

