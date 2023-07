Le temperature ad Atene sfiorano i 40° e al mattino sono già sopra i 30°

Turisti in coda fin dalle prime ore del mattino ad Atene per visitare l’Acropoli, il sito più iconico della capitale della Grecia, nonostante le temperature già torride. Nelle prime ore del giorno il termometro supera subito i 30° per arrivare a sfiorare i 40° intorno a mezzogiorno. Le autorità hanno vietato l’accesso alle riserve naturali e alle foreste per ridurre il rischio di incendi, mentre i comuni hanno aperto aree climatizzate negli edifici pubblici per ripararsi dal caldo.

Il ministero dell’Agricoltura greco ha imposto restrizioni sul trasporto e sugli orari di lavoro di animali come cavalli e asini che offrono passeggiate nelle zone turistiche durante l’ondata di caldo. Gli animali da lavoro non potranno lavorare tra mezzogiorno e le 17 nei giorni in cui le temperature sono comprese tra i 35 e i 39°C all’ombra, mentre non potranno lavorare in qualsiasi momento della giornata quando le temperature superano questo intervallo.

