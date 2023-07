Alcune sezioni risultano inaccessibili. Un funzionario: "Stiamo valutando la situazione"

Da quanto si apprende da ambienti Nato, il sito dell’Alleanza atlantica avrebbe subito un attacco informatico. Già da ieri alcune sezioni, come quella multimediale, risultavano inaccessibili con la dicitura ‘Service Temporarily Unavailable’. Anche stamane la sezione degli streaming non era ben funzionante. Un funzionario Nato, sentito da LaPresse, non conferma, né smentisce: “Stiamo valutando la situazione e daremo ragguagli se e quando possibile”, ha affermato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata