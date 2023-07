Per liberarla è stato necessario l'intervento degli agenti della Swat

Una donna è stata rilasciata dopo essere stata presa in ostaggio da un uomo al Caesars Palace di Las Vegas, Stati Uniti. Il capitano della polizia della città del Nevada, Stephen Connell, ha dichiarato che verso le 9:15 c’è stata una segnalazione da parte della sicurezza dell’hotel, secondo cui un uomo stava discutendo con una donna e poi l’ha portata in una stanza del 21° piano “con la forza”. Mobili, cuscini, oggetti e pezzi di vetro sono caduti dalla finestra, spaventando gli ospiti della piscina sottostante. Gli agenti della SWAT poi sono intervenuti portando in salvo la donna che non ha riportato ferite.

