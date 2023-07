Le immagini del disastro che ha colpito parte degli Stati Uniti

Forti piogge hanno inondato alcune zone del Nord-Est del Vermont, negli Stati Uniti. Molti residenti sono stati evacuati e diversi voli sono stati cancellati. Mike Cannon, del Vermont Urban Search and Rescue, ha dichiarato che sono intervenute squadre di soccorso provenienti da North Carolina, Michigan e Connecticut. “Le città di Londonderry e Weston erano inaccessibili”, ha aggiunto Cannon. Secondo i funzionari statali, inoltre, non sono stati registrate vittime e feriti. La tempesta, nel frattempo, si muove lentamente verso il New England dopo aver colpito anche parti di New York e Connecticut.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata