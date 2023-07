Le parole del presidente prima di partire per il vertice dell'Alleanza Atlantica a Vilnius. La replica dell'Unione: "Allargamento è un processo separato"

La Turchia potrebbe approvare l’adesione della Svezia alla Nato se i Paesi europei “aprissero la strada” all’adesione della Turchia all’Unione europea. È quanto ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando ad Ankara prima di partire per il vertice della Nato a Vilnius, in Lituania. La Turchia ha rinviato l’approvazione definitiva dell’adesione della Svezia alla Nato. Ankara è candidata all’adesione all’Ue ma la sua richiesta è in stallo a causa della situazione della democrazia nel Paese e delle controversie con Cipro, che è membro dell’Ue.

Ue a Erdogan: “Allargamento è processo separato”

“I due processi che avvengono in parallelo, l’allargamento e l’adesione di nuovi membri alla Nato e il processo di allargamento dell’Unione europea sono processi separati”. Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue, Dana Spinant, nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo ad una domanda sulle dichiarazioni di Erdogan. “Da un lato c’erano due paesi candidati in lizza per l’adesione alla Nato, uno l’ha già raggiunto e l’altro paese, la Svezia, è ancora in attesa della finalizzazione della ratifica per poter agire in merito alla sua adesione. D’altra parte, l’Unione europea ha un processo di allargamento molto strutturato e misure molto chiare che devono essere prese da tutti i paesi candidati e anche da quelli che desiderano diventare paesi candidati e non si possono collegare i due processi“, ha aggiunto.

Stoltenberg: “Fiducia in decisioni forti su Kiev”

Alla vigilia del vertice ha parlato anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa insieme al presidente della Lituania, Gitanas Nauseda. Con riferimento al processo di adesione dell’Ucraina, Stoltenberg ha detto: “Sono tutti d’accordo che l’Ucraina diventerà un membro della Nato e sono fiducioso che il vertice prenderà decisioni forti e positive sull’Ucraina”. E aggiunto: “Ora stiamo discutendo di questo pacchetto che è stato lanciato a Oslo di sostegno pratico per consentire la piena interoperabilità tra le forze ucraine. Naturalmente, si tratta di avvicinare l’Ucraina all’adesione. Ma ancora una volta, le decisioni finali saranno prese quando tutti i leader si incontreranno domani” e verrà definito “il linguaggio specifico”. “Penso che tutto ciò che è importante fosse comunicare che tutti noi siamo d’accordo sul fatto che l’Ucraina diventerà un membro dell’Alleanza, e che siamo anche d’accordo sul fatto che le porte della Nato rimangano aperte”, ha concluso.

Stoltenberg: “Ancora possibile via libera a Svezia a Vilnius”

“È ancora possibile avere una decisione positiva sull’adesione della Svezia alla Nato. Non abbiamo alcuna certezza, non abbiamo alcuna garanzia. Ma ovviamente, ora abbiamo lo slancio del vertice e sfrutteremo questo slancio per garantire quanti più progressi possibili”, ha affermato Stoltenberg sul caso della Svezia. “Stiamo lavorando sodo per avere la Svezia come membro il prima possibile. Ho incontrato il presidente Erdogan qualche settimana fa. Abbiamo avuto colloqui costruttivi e in quell’incontro abbiamo concordato di convocare il meccanismo permanente Svezia, Finlandia e Turchia all’interno della Nato e non vedo l’ora di incontrare anche i presidenti Erdogan e Kristersson oggi“, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata