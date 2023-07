Il segretario dell'Alleanza al termine della prima giornata di lavori del vertice di Vilnius

“Abbiamo affermato che l’Ucraina diventerà un membro della Nato e abbiamo accettato di rimuovere i requisiti per un Piano d’azione per l’adesione. Ciò cambierà il percorso di adesione dell’Ucraina da un processo in due fasi a un processo in un’unica fase. Abbiamo anche chiarito che inviteremo l’Ucraina ad aderire alla Nato quando gli alleati saranno d’accordo e le condizioni saranno soddisfatte”. Lo ha detto il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa al termine della prima giornata di lavori del vertice di Vilnius.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata