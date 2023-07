Bloccata l'autostrada Route 1 nel contesto delle proteste contro la riforma della giustizia

Continuano le proteste in Israele dove i cittadini sono scesi nuovamente in piazza per manifestare contro la riforma della giustizia. Tensioni soprattutto a Tel Aviv dove i manifestanti hanno bloccato l’autostrada Route 1 che collega la città a Gerusalemme. La polizia ha utilizzato cannoni ad acqua per disperdere i cortei.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata