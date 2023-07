Il candidato del Partito Liberal Democratico ha preso l'87,05% dei voti

Il presidente in carica dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev è stato rieletto alla guida del Paese con l’87,05% dei voti. Lo ha reso noto il capo della commissione elettorale, Zainiddin Nizamkhodzhaev. “L’87,05% del numero totale dei votanti ha votato per il candidato del Partito Liberal Democratico dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev”, ha spiegato in una conferenza stampa a Tashkent. L’affluenza finale alle urne finale è stata del 79,8%, ovvero 15.6 milioni di elettori.

