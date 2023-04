Tra le modifiche l'allungamento del mandato presidenziale

Gli elettori in Uzbekistan, la più popolosa tra le ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale, sono stati chiamati al voto per un referendum che intende rivedere la Costituzione. Le modifiche proposte includono l’allungamento del mandato presidenziale da cinque a sette anni, pur mantenendo l’attuale limite di due mandati. Altre modifiche includono l’abolizione della pena capitale e il rafforzamento delle tutele legali per i cittadini, compresi quelli accusati di reati. L’approvazione appare certa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata