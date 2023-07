(LaPresse) Re Carlo III ha ricevuto il presidente americano Joe Biden al castello di Windsor. Biden non aveva partecipato all’incoronazione del re inviando a suo nome la first lady Jill. In precedenza il presidente degli Stati Uniti era stato a Downing Street per un faccia a faccia con il primo ministro britannico Rishi Sunak dove i due avevano ribadito la solidità dei rapporti bilaterali fra Londra e Wasinghton.

