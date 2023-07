È successo durante la manifestazione in memoria del fratello Adama, ucciso dalla polizia nel 2016

Mano pesante degli agenti francesi domenica a Parigi alla manifestazione in memoria di Adama Traoré, ucciso dalla polizia il 16 luglio 2016 nella caserma di Persan. Il fratello della vittima Youssouf Traoré è stato posto in fermo con metodi brutali e immobilizzato con violenza. L’attore ha dovuto essere portato in ospedale per le diverse ferite riportate e poi è stato rilasciato. I flic poi hanno manganellato anche altri manifestanti.

