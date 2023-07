Ha partecipato anche il presidente Zelensky

Il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha partecipato sabato sera a una messa di preghiera a Leopoli, in occasione del 500mo giorno dell’invasione russa. I rappresentanti del clero e i capi delle organizzazioni religiose hanno pregato per la pace, la vittoria dell’Ucraina e il ripristino dell’integrità territoriale del Paese, ha dichiarato l’ufficio presidenziale in un comunicato.

