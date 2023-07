Ieri l'incontro con il presidente turco Erdogan. 6 morti dopo bombe russe nel Donetsk

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha visitato l’Isola dei Serpenti nel Mar Nero, ha reso omaggio agli eroi ucraini ed ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno combattuto contro l’aggressione russa negli ultimi 500 giorni, come riporta Ukrinform.”Oggi siamo all’Isola dei Seprenti, la nostra Isola dei Serpenti, che non sarà mai conquistata dagli occupanti, come tutta l’Ucraina. Perché siamo un Paese di uomini coraggiosi. Oggi abbiamo onorato i nostri eroi ucraini, tutti i guerrieri che hanno combattuto per quest’isola, che l’hanno liberata. E sebbene questo sia un piccolo pezzo di terra nel mezzo del nostro Mar Nero, è una grande prova che l’Ucraina riconquisterà ogni parte del suo territorio”, ha affermato Zelensky che ieri ha incontrato il presidente turco Erdogan.

Almeno 6 morti in bombardamento forze russe nel Donetsk

Almeno sei persone – quattro donne e due uomini – sono state uccise e altre cinque – tre donne e due uomini – sono rimaste ferite a seguito dei bombardamenti delle truppe russe a Lyman, nella regione di Donetsk in Ucraina.Lo ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, come riporta Ukrinform. Kyrylenko ha riferito che i russi hanno colpito la città con diversi lanci di razzi intorno alle 10:00 (ora locale), prendendo di mira aree civili. Nell’attacco sono stati causati anche danni ad un’abitazione privata, ad un negozio e ad alcune auto. La polizia è al lavoro sul luogo del bombardamento, mentre i paramedici forniscono l’assistenza medica necessaria ai feriti.

Zaporizhzhia: 007 Kiev pubblicano mappa di mine russe in centrale

L’intelligence della Difesa Ucraina (Gur) hanno pubblicato sul proprio canale Telgram una mappa della centrale nucleare di Zaporizhzhia in cui è segnato dove i russi hanno posizionato mine esplosive. “Nei locali tecnici e nelle sale macchine sono state installate barriere di mine antiuomo di tipo diretto e non guidate a distanza”, scrive il Gur, “la maggior parte delle mine utilizzate sono mine direzionali di epoca sovietica: MON-50, MON-90, MON-100, MON-200”. Lo riporta Unian. Secondo l’Intelligence ucraina, mine ed esplosivi sono attualmente in fase di consegna sul territorio della centrale.

