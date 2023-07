Il presidente turco: "Spero che accordo grano venga prorogato"

Ucraina e Russia “dovrebbero tornare ai negoziati di pace”. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan nel corso di una conferenza stampa con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, giunto in Turchia per un incontro bilaterale andato in scena a Istanbul. Erdogan ha messo in luce come la Turchia sia stato il Paese “che ha compiuto gli sforzi più intensi per porre fine alla guerra attraverso negoziati sulla base del diritto internazionale”.

L’accordo sul grano

La Turchia spera che l’accordo per il passaggio del grano ucraino attraverso il Mar Nero in scadenza il prossimo 17 luglio possa essere prorogato. “Spero in un’altra proroga dell’accordo concluso a Istanbul nel luglio 2022”, ha detto il presidente turco.

Nato e Ucraina

“Senza dubbio l’Ucraina merita l’adesione alla Nato” ha detto Erdogan dopo l’incontro con Zelensky. Il faccia a faccia fra i due leader è durato oltre due ore. Il prossimo vertice dell’Alleanza è in programma a Vilnius, capitale della Lituania, l’11 e 12 luglio.

Putin in Turchia ad agosto

“Abbiamo parlato con la parte ucraina delle questioni relative allo cambio di prigionieri e siamo anche in trattativa con la parte russa. Il mese prossimo, il signor Putin visiterà la Turchia e avremo l’opportunità di discutere nuovamente di questo faccia a faccia”, ha detto ancora Erdogan.

