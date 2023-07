ll presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha incontrato a Istanbul il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “Termino in Turchia una giornata impegnativa. “Colloqui con il presidente Recep Tayyp Erdogan. Coordinamento delle posizioni sulla Formula di pace, summit Nato, garanzie di sicurezza e iniziativa del grano. Ricostruzione dell’Ucraina, contratti di difesa fra le nostre compagnie”, ha scritto il leader di Kiev su Twitter che prima era stato in Repubblica Ceca e in Slovacchia.

