Un’imponente missione diplomatica con rappresentanti di 25 Paesi, guidata dalle Nazioni Unite, ha visitato sabato il campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, per valutare il livello dei danni in seguito alla più grande operazione militare israeliana degli ultimi vent’anni. Almeno 12 i palestinesi uccisi, oltre un centinaio i civili feriti. I raid dell’esercito di Tel Aviv sono stati condannati dal segretario generale dell’Onu Guterres.

