Diversi dispersi sotto le macerie: tra questi alcuni bambini

(LaPresse) Un edificio è crollato a Paulista, città nordorientale del Brasile situata nello Stato di Pernambuco. Almeno tre persone sono morte, ma diverse altre sono intrappolate sotto le macerie. Tra i dispersi ci sarebbero anche alcuni bambini. Vigili del fuoco e soccorritori sono ancora al lavoro per cercare vittime ed eventuali sopravvissuti. Ex residenti hanno dichiarato di aver dovuto lasciare l’edificio poiché era stato interdetto per ordine del tribunale nel 2009, tuttavia è stato rioccupato irregolarmente nel 2012. NO ARCHIVE

