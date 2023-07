Risposta al razzo lanciato giovedì mattina dal paese dei cedri ed esploso vicino al confine

Le forze di difesa israeliane (Idf) stanno colpendo obiettivi in Libano in risposta al razzo lanciato giovedì mattina dal territorio libanese ed esploso vicino al confine, in territorio israeliano. Lo comunica la stessa Idf su Twitter. “Un lancio è stato effettuato dal territorio libanese” spiega Idf, specificando che il missile “è esploso vicino alla Linea Blu in territorio israeliano”. In risposta, si legge ancora, “L’Idf sta attualmente colpendo l’area da cui è stato effettuato il lancio in territorio libanese”.

