Fiumi e dighe a secco, è corsa all'acquisto di acqua in bottiglia

L’Uruguay sta soffrendo la più grave siccità degli ultimi 44 anni. Il serbatoio della più grande diga del Paese sudamericano, il Paso Severino, sta utilizzando meno del 2% della sua capacità. Il fiume Santa Lucia, tra i più importanti della nazione, ha fornito acqua dolce all’area della capitale Montevideo e ai suoi 1,8 milioni di abitanti per più di 150 anni, fino ai primi giorni di maggio di quest’anno. Per far fronte alla siccità, le autorità hanno iniziato a prelevare l’acqua dal fiume Rio de La Plata, che presenta un’elevata salinità. L’unica soluzione a breve termine è la pioggia, ha dichiarato il Presidente Luis Lacalle Pou. All’inizio di maggio, il Ministero della Salute ha raddoppiato i limiti massimi consentiti di cloruro e sodio nell’acqua potabile. La preoccupazione diffusa ha spinto i residenti dei dipartimenti uruguaiani di Montevideo e Canelones a cercare acqua in bottiglia e l’aumento della domanda ne ha fatto lievitare il costo.

