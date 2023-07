Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, definisce le rivelazioni "inventate"

Il presidente cinese Xi Jinping avrebbe messo in guardia personalmente l’omologo russo Vladimir Putin dal lanciare un attacco nucleare in Ucraina. È quanto rivela il Financial Times, citando funzionari occidentali e cinesi. Xi, secondo il Ft, avrebbe consegnato di persona il proprio messaggio di preoccupazione durante la sua visita a Mosca il marzo scorso. Da allora, i funzionari cinesi si sono presi privatamente il merito di aver convinto il presidente russo a fare un passo indietro dalle sue velate minacce di usare un’arma nucleare contro l’Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha respinto come “inventate” le rivelazioni del Financial Times

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata