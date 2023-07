Il presidente della Repubblica scherza durante la visita allo stadio italiano di Santiago: "Sono coetaneo di questo impianto"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato la Stazione dell’Undicesima Compagnia italiana dei Vigili del Fuoco di Santiago e il Museo della memoria e dei diritti umani. Il Capo dello Stato, nel primo giorno di visita ufficiale nella Repubblica del Cile che andrà avanti fino al 6 luglio, ha anche incontrato allo Stadio italiano di Santiago una rappresentanza della collettività italiana in Cile.

“È un’occasione importante iniziando questa visita potervi incontrare in rappresentanza di tanti nostri connazionali che vivono qui in Cile e di tanti cileni di origine italiana. Questo è il legame più forte tra questi nostri Paesi, perché è un legame di affetto, di vita quotidiana, di intensità di rapporti costanti, che naturalmente rende ancora più forti gli altri legami che vi sono tra Cile e Italia, quello politico, quello culturale, quello economico. Tutte dimensioni in cui Cile e Italia sono costantemente vicini, in sintonia, che però si basa in maniera molto robusta su questo legame di carattere umano che c’è tra i nostri Paesi” ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo allo stadio italiano di Santiago del Cile.

“Sono lietissimo di incontrarvi per esprimervi l’abbraccio dell’Italia tanto più intenso quanto più distante geograficamente. È un piacere essere qui in questo splendido luogo che man mano si è ingrandito come compiti e funzioni, dallo sport alle attività culturali e ai momenti di incontro”, ha sottolineato in occasione dell’incontro con una rappresentanza della collettività italiana in Cile. “Io poi non posso che essere legato a questa istituzione, perché sono coetaneo di questo stadio“, ha sorriso. Mattarella è accompagnato nella visita dalla figlia Laura e dal viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli.

Mattarella: “Accrescere collaborazione economica”

“Fra Italia e Cile vi è un grande rapporto di interscambio economico che nasce dal fatto che i nostri sistemi sono complementari. Intendiamo accrescere questa collaborazione sul piano economico in settori tradizionali, ma anche su quelli avanzati, in maniera molto ampia”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente cileno Gabriel Boric a Santiago.

Mattarella: “Condividiamo importanza difesa ambiente”

“Cile e Italia vedono in maniera responsabilmente alta l’importanza della difesa dell’ambiente per garantire un futuro alle prossime generazioni”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente cileno Gabriel Boric a Santiago.”Questo passa non solo attraverso enunciazioni ma anche decisioni precise”, ha aggiunto.

Mattarella: “Orgogliosi per accoglienza esuli”

“Quest’anno ricorre il 50esimo anniversario del colpo di stato in Cile. La nostra ambasciata in quei giorni accolse un numero molto ampio di esuli e di perseguitati. Questo rese partecipe l’Italia e la sua opinione pubblica di quanto stava accadendo. Siamo orgogliosi che questa sia diventata una storia comune”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente cileno Gabriel Boric a Santiago. Mattarella ha ricordato poi “i cileni di origine italiana che mantengono affetto per le loro origini. Un elemento di collegamento umano e storico che rende ancora più forte la sintonia che intercorre fra Cile e Italia”.

Ucraina, Mattarella in Cile: “Facciamo sentire qual è strada più giusta per pace”

“Sono lieto di poter fare questa visita ufficiale e sono lieto che avvenga in un momento importante per la comunità internazionale. Per le tensioni che ci sono, per il bisogno di far sentire da parte dei Paesi che hanno vocazione alla pace, all’equilibrio, alla collaborazione internazionale qual è la strada più giusta e più adeguata per le sorti del mondo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo allo stadio italiano di Santiago del Cile. “Questo luogo è espressione di questi valori, perché è un punto di collaborazione e di raccordo. Grazie per quanto fate e per come esprimete lo spirito dell’Italia in questo Paese”, ha aggiunto.

