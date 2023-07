La vittima è un uomo di 27 anni, l'impatto avrebbe provocato un arresto cardiaco

La procura di Marsiglia ha aperto un’inchiesta per la morte di un 27enne avvenuta nella notte tra sabato e domenica a margine dei disordini scoppiati in città dopo l’uccisione da parte delle forze dell’ordine del 17enne Nahel nel corso di un controllo a Nanterre. A causare la morte dell’uomo infatti sarebbe stato un proiettile del tipo ‘flash ball’ in dotazione alle forze dell’ordine. Secondo gli inquirenti l’impatto avrebbe causato l’arresto cardiaco della persona colpita.

In 6 giorni oltre 3600 fermi, 1124 sono minori

In sei giorni in Francia sono state fermate 3.625 persone, di queste 1.124 sono minori. È il bilancio dei disordini dopo l’uccisione del 17enne Nahel a Nanterre nel corso di un controllo di polizia. Di queste 990 persone sono portate in tribunale e 380 sono state incarcerate spiega BfmTV.

