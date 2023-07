Il presidente russo parla così al summit dell'Organizzazione per la cooperazione di Shangai

Una “guerra ibrida” è in corso contro la Russia ma il “popolo russo è unito più che mai”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo al summit dell’Organizzazione per la cooperazione di Shangai (Sco). Lo riporta la Tass. Secondo Putin la Russia “sta resistendo e continuerà a resistere alle pressioni e alle sanzioni esterne”. I russi, ha aggiunto, si sono uniti contro il recente “tentativo di ribellione” del gruppo Wagner. Putin ha quindi ringraziato i paesi della Sco per aver sostenuto le azioni delle autorità russe durante la tentata ribellione.

