La donna presa a calci e cosparsa di vernice tossica assieme all'avvocato Alexander Nemov

Elena Milashina, importante giornalista russa di Novaya Gazeta, è stata brutalmente aggredita mentre era in Cecenia. La reporter è stata fermata da un gruppo di uomini col passamontagna mentre si trovava in auto diretta verso la capitale Grozny. Assieme a lei viaggiava l’avvocato Alexander Nemov, anche lui aggredito. I due erano diretti verso il tribunale dove è attesa la sentenza contro Zarema Msayeva, donna cecena e madre di due attivisti accusata di aver aggredito un poliziotto. “Hanno buttato fuori dall’auto l’autista, sono saliti, ci hanno piegato la testa, mi hanno legato le mani, mi hanno costretto a inginocchiarmi e mi hanno puntato una pistola alla testa”, ha raccontato in un video la donna, aggiungendo che gli aggressori erano visibilmente nervosi e avevano difficoltà a legarle le mani. Una foto scattata in ospedale la mostra mentre parla al telefono, con il viso coperto di antisettico verde e diversi lividi sulla testa rasata. I funzionari stavano valutando la possibilità di evacuarla a Mosca. Milashina ha riportato una lesione cerebrale e diverse dita rotte.

