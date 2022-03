Kiev (Ucraina), 17 mar. (LaPresse) – “Se la guerra della Russia contro il popolo ucraino continua, le madri russe perderanno più figli che nelle guerre afgana e cecena messe insieme”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso video. “Le truppe russe subiscono in Ucraina perdite che non sono state inflitte né in Siria, né in Cecenia. Né le truppe sovietiche subirono tali perdite in Afghanistan”, ha spiegato. “Ogni soldato russo che depone le armi avrà una possibilità di sopravvivere. Mi rivolgo in particolare ai coscritti che sono stati gettati nel calderone di questa guerra, che non è la vostra guerra. E al resto dei soldati russi che hanno ancora l’istinto di autoconservazione”, ha proseguito. “Abbassate le armi. È

